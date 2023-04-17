Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя главы МО Панкова своим представителем на Федеральном собрании

Президент России Владимир Путин назначил статс-секретаря — замминистра обороны Николая Панкова своим представителем на Федеральном собрании. Он будет представлять лидера страны при соглашении между РФ и Киргизией. Об этом говорится в распоряжении президента.
Панков должен будет представлять президента России на рассмотрении Федеральным собранием вопроса о ратификации соглашения между Россией и Киргизией о создании единой региональной системы ПВО. Само соглашение было подписано 16 августа 2022 года.
Ранее сообщалось, что принимавшие участие в восстановлении Крымского моста специалисты получать почетные грамоты. Также их получат и гражданам отвечавшим за строительство мостовых переходов между Россией и Китаем.