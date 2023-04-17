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Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя главы МО Панкова своим представителем на Федеральном собрании

Политика
Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя главы МО Панкова своим представителем на Федеральном собрании

Президент России Владимир Путин назначил статс-секретаря — замминистра обороны Николая Панкова своим представителем на Федеральном собрании. Он будет представлять лидера страны при соглашении между РФ и Киргизией. Об этом говорится в распоряжении президента.

Панков должен будет представлять президента России на рассмотрении Федеральным собранием вопроса о ратификации соглашения между Россией и Киргизией о создании единой региональной системы ПВО. Само соглашение было подписано 16 августа 2022 года.

Ранее сообщалось, что принимавшие участие в восстановлении Крымского моста специалисты получать почетные грамоты. Также их получат и гражданам отвечавшим за строительство мостовых переходов между Россией и Китаем.
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