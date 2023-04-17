Жителя Кисловодска оштрафовали на 15 тысяч рублей за выпас коров на улицах города

Прохожие в городе Кисловодск Ставропольского края встретили на улице бесхозную корову и сообщили об этом в мэрию. Представители муниципального контроля оперативно прибыли по указанному очевидцами адресу.
Как пишет издание «Вечерний Ставрополь», владельца животного отыскали быстро и оформили в отношении него протокол об административном нарушении. Нарушителю придется выплатить взыскание.
Мэр города поблагодарил неравнодушных жителей и обратился к хозяевам лошадей и коров, с просьбой не выпускать животных на улицы, иначе нерадивых животноводов ждут штрафы.
Отмечается, что в городе-курорте действует первая в Ставрополье муниципальная штрафстоянка для бесхозных животных, которая оказалась весьма востребованной. Улицы Кисловодска для задержания бесхозных животных патрулирует муниципальный контроль. Горожане и туристы жалуются, что парнокопытные создают антисанитарные условия, портят газоны и пугают граждан.