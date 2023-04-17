Жителя Кисловодска оштрафовали на 15 тысяч рублей за выпас коров на улицах города

Отмечается, что в городе-курорте действует первая в Ставрополье муниципальная штрафстоянка для бесхозных животных, которая оказалась весьма востребованной. Улицы Кисловодска для задержания бесхозных животных патрулирует муниципальный контроль. Горожане и туристы жалуются, что парнокопытные создают антисанитарные условия, портят газоны и пугают граждан.