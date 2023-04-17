Таможенники Московской области изъяли у контрабандиста фуру сыра с плесенью стоимостью выше 16 тысяч евро

Партию незаконно ввезенного из Литвы сыра остановили в Московской области. Представители Московской таможни конфисковали более 18 тонн продукта.
Об инциденте сообщили на сайте таможни. Стало известно, что груз должен был проследовать в Кыргызстан. Однако в пути фура отклонилась от запланированного маршрута. Водитель развернулся в сторону Самарской области.
Таможенники МО отследили грузовик и осмотрели средство передвижения. В результате этого представители организации нашли более 18 тонн сыра из Литвы. Контрабандист ввез сыр Dorblue Wheel 50%. Продукт с благородной голубой плесенью конфисковали. Стоимость партии составила более 16 тыс. евро.
Ранее в аэропорту Шереметьево был задержан другой контрабандист. Мужчина перевозил драгоценности общим весом 3 946 карат.