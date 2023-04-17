Замглавы Минэкономразвития Максим Колесников: Турпоток возрастет на 7,3 миллиона человек

Заместитель главы Минэкономразвития России Максим Колесников заявил, что число российских туристов внутри страны увеличится на 7,3 миллиона человек. Пик туристического сезона намечен на июль этого года.
Колесников привел данные отчета, в котором спрогнозировали данный турпотока на 5,2%. В их числе рост турпотока наблюдается по 18 туристическим макрорегионам на 5,5% (4,4 миллиона человек).
Также министерство в отчете подчеркнуло прирост загрузки объектов размещения на 52%, или 3,8 миллионов. В случае индивидуальных средств размещения увеличение составит 42% (3,5 миллионов).
Ранее RT сообщил, что Минэкономразвития оценило курс на 2023 год на уровне 76,5 рубля за доллар.