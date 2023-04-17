Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 5,5 у берегов Индонезии

Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 17 апреля, у берегов Индонезии. О землетрясении магнитудой 5,5 сообщила Геологическая служба США.
Как стало известно, стихийное бедствие произошло в провинции Южная Суматра. При этом очаг природного катаклизма находился на глубине 58,4 километра, а эпицентр — на расстоянии 101,8 километра к юго-западу от города Пагар-Алам.
В населенном пункте проживают более 70 тысяч человек, однако никто из жителей не пострадал. Кроме того, местные власти не объявляли угрозу цунами.
На прошлой неделе в районе индонезийского города Бенкулу также произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигла отметки в 6,0.