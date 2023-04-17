ВСУ обстреляли хутор Лозовая Рудка в Белгородской области с помощью БПЛА

Беспилотник ВСУ обстрелял хутор Лозовая Рудка в Белгородской области. О последствиях инцидента рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Разрушения зафиксированы в одном частном жилом доме. У здания посечены крыша и фасад, а также выбиты окна, пояснил глава Белгородской области. Он также добавил, что пострадавших в результате инцидента нет.
«Оперативные и аварийные службы на месте приступают к ликвидации последствий», — подчеркнул Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что ВСУ использовали брошенное стадо овец в качестве саперов-камикадзе. Об этом сообщили местные СМИ.