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ВСУ обстреляли хутор Лозовая Рудка в Белгородской области с помощью БПЛА

Происшествия
ВСУ обстреляли хутор Лозовая Рудка в Белгородской области с помощью БПЛА

Беспилотник ВСУ обстрелял хутор Лозовая Рудка в Белгородской области. О последствиях инцидента рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Разрушения зафиксированы в одном частном жилом доме. У здания посечены крыша и фасад, а также выбиты окна, пояснил глава Белгородской области. Он также добавил, что пострадавших в результате инцидента нет.

«Оперативные и аварийные службы на месте приступают к ликвидации последствий», — подчеркнул Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что ВСУ использовали брошенное стадо овец в качестве саперов-камикадзе. Об этом сообщили местные СМИ.
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