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Британский парламент сообщил о расследовании дела в отношении премьера Риши Сунака из-за его декларации

Политика
Британский парламент сообщил о расследовании дела в отношении премьера Риши Сунака из-за его декларации

Парламент Великобритании сообщил о начале расследования в отношении премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Как информирует агентство Sky News, расследование началось 13 апреля.

Расследование в отношении Сунака связано с вопросом декларации финансовых интересов. При этом не уточняется, о каких нарушениях идет речь.

Британские парламентарии по законам обязаны регистрировать все получаемые взносы, пожертвования и подарки. Они должны быть представлены в «реестре интересов». Об этом информирует RT.
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