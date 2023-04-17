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Певец Олег Газманов рассказал, как помогает российским солдатам в зоне СВО

Шоу-бизнес
Певец Олег Газманов рассказал, как помогает российским солдатам в зоне СВО

Народный артист Российской Федерации Олега Газманов рассказал журналистам программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ о своей помощи российским солдатам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.

Известно, что певец является патриотом страны, поэтому он часто выражает моральную поддержку военным: поднимает их боевой дух песнями, участвует в благотворительных акциях. Недавно он сообщил, что также поддерживает ВС России финансово.

«Есть момент, который я не афиширую. Я собираю деньги и отправляю нашим ребятам на фронт прицелы и коптеры. Мы должны помогать им и в этом тоже», — поделился артист.

Ранее Газманов рассказал о планах создать курс о том, как поддерживать себя в хорошей форме.
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