Роспотребнадзор: Нападение клещей в России превысило средние показатели впервые за долгие годы

Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов советует быть осторожными при посещении лесных и парковых зон, деревень, осматривать животное и ткани своей одежды после прогулки. Во избежание укуса следует наносить специальные отпугивающие насекомых средства, а также надевать закрытую одежду. Фирсов рекомендует сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита.