Роспотребнадзор: Нападение клещей в России превысило средние показатели впервые за долгие годы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нападение клещей в России превысило среднюю отметку многих лет. Об этом сообщает «Парламентская газета». Случаев боррелиоза и энцефалита пока выявлено не было.
Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов советует быть осторожными при посещении лесных и парковых зон, деревень, осматривать животное и ткани своей одежды после прогулки. Во избежание укуса следует наносить специальные отпугивающие насекомых средства, а также надевать закрытую одежду. Фирсов рекомендует сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита.
Если насекомое к вам «присосалось», нужно обратиться за помощью к медикам. Самостоятельно вытащить клеща можно пинцетом.
Ранее власти Москвы напомнили горожанам о соблюдении безопасности из-за активизации клещей.