Онколог Максим Астраханцев объяснил, как обеспечить более эффективное лечение рака в России

Подводя итог, Астраханцев заявил, что лечение рака в России продолжает активно развиваться даже несмотря на сложности с поставкой западных препаратов и компонентов. Внутри страны сложилась высококачественная база подготовки специалистов, активно внедряются инновационные методы. В свою очередь системный подход к маршрутизации пациентов с момента диагностики рака и чуткое внимание к проблеме со стороны властей могут минимизировать все сложности и сделать лечение еще более эффективным.