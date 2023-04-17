Онколог Максим Астраханцев объяснил, как обеспечить более эффективное лечение рака в России

В российском обществе за последние 30 лет сформировался антагонизм между частной и государственной медициной. Некоторые специалисты настороженно относятся к частному сектору из-за якобы излишней коммерциализации, другие критикуют неповоротливость и высокую бюрократизацию госсектора.
В пылу этого спора теряется ключевой фактор для пациентов — эффективность лечения. Заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Максим Астраханцев объяснил корреспонденту ФАН как взаимодействовать частникам и бюджетникам, чтобы дать максимальную пользу пациентам.
Пациент должен быть на первом месте
Онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев рассказал, как обстоят дела со взаимодействием двух секторов в онкологии. Он привел пример с распределением ролей в лечении пациентов, так как не каждый может себе позволить некоторые процедуры в частных клиниках.
«Лекарственная противоопухолевая терапия в комбинации с лучевой терапией или хирургией доступна далеко не всем пациентам в частной медицине. Приведу пример. К частникам приходит человек с подозрением на рак, его обследуют и в течение нескольких дней ставят диагноз. Он проходит один-два курса и уходит лечиться в более доступную госклинику, но уже со знанием диагноза и с уверенностью, что ему провели все доступные исследования. Получается комфортное и эффективное для пациента взаимодействие», — объяснил специалист.
Требуется карта маршрутизации
Государственная медицина имеет множество плюсов, прежде всего — доступность. По мнению собеседника ФАН, вместе с тем она довольно бюрократизирована.
«Можно значительно разгрузить госсектор, возложив диагностику и подбор терапии на частников. Примерно так и выстроена работа в ведущих странах Европы, США, Южной Кореи и Японии. При этом пациент не будет лишен выбора, где ему продолжать лечение — в государственной или частной клинике», — высказал свое мнение онколог.
Также специалист обратил внимание на качество помощи, оказываемой онкопациентам с поздними стадиями болезни. Осложнения, которые случаются на фоне химиотерапии, требуют особого подхода.
«Подобные состояния, согласно официальным документам, требуют госпитализации пациента в стационар. Тут тоже на помощь могут прийти частники, они имеют все необходимое для помощи, в том числе паллиативной. Государство и частный сектор должны эффективно друг друга дополнять, исходя из потребностей и возможностей пациента. В таком случае онкопациент на разных этапах лечения сможет без потери качества переходить "туда-обратно" и экономить свои силы и средства. Должна быть разработана маршрутная карта, которая не оставит пробелов в знаниях у населения и откроет перед ними все пути лечения», — резюмировал врач.
Подводя итог, Астраханцев заявил, что лечение рака в России продолжает активно развиваться даже несмотря на сложности с поставкой западных препаратов и компонентов. Внутри страны сложилась высококачественная база подготовки специалистов, активно внедряются инновационные методы. В свою очередь системный подход к маршрутизации пациентов с момента диагностики рака и чуткое внимание к проблеме со стороны властей могут минимизировать все сложности и сделать лечение еще более эффективным.
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