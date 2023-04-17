Военный эксперт Юрий Котенок назвал главные задачи ВС РФ в ходе будущего наступления ВСУ

Напомним, как ранее сообщили военные телеграм-каналы, командование ВСУ стянуло в зону ответственности штурмовых отрядов РФ группировку численностью в 80 тысяч солдат. Они предназначены для нанесения фланговых ударов в направлении Северска. Так, у Попасной собрана ударная группировка в районе сел Звановка, Раздоловка и Веселая. Для второго флангового удара создана группировка у Константиновки, Торецка и Дылеевки. Две дополнительные группировки формируются для наступления с севера и юга. По мнению экспертов, ВСУ также наращивают свою артиллерийскую группировку как с помощью советских образцов, так и западной техники, в том числе РСЗО HIMARS и американских гаубиц М777.