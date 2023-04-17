Военный эксперт Юрий Котенок назвал главные задачи ВС РФ в ходе будущего наступления ВСУ

Киев готовится к началу своего контрнаступлению 30 апреля, сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы. В связи с этим военный аналитик Юрий Котенок назвал главные задачи, стоящие перед российской армией.
Как сообщило американское издание Newsweek, в эти дни Запад активно наращивает поставки вооружений на Украину в преддверии грядущего наступления.
«США и их союзники смотрят в будущее, и заняты максимально подготовкой Киева к контрнаступлению», — говорится в журнале.
Сообщается, американская разведка также «тщательно следит за боевыми действиями вокруг Артемовска».
США составляют подробные карты расположения российских войск, вплоть до отдельных траншей. Также разведка НАТО отслеживает каждый электронный сигнал на российской стороне — от отдельных мобильных телефонов до мощных радаров, пишет Newsweek. Также журнал отметил, что для Киева потеря Артемовска станет «психологическим ударом», но сам город не является «жизненно важным» для конфликта в целом. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время».
Как сообщил ФАН военный эксперт Юрий Котенок, российскому командованию необходимо сохранять максимальную концентрацию в преддверие масштабной украинской атаки.
«На мой взгляд, Запад однозначно использовал историю с утечкой документов Пентагона для того, чтобы отменить или перенести анонсированное контрнаступление украинской армии. А арест "крота" по имени Джек Тейшейра стал формальным основанием для этого переноса — типа, "ничего не поделаешь, наши планы раскрыты". Совокупный ряд факторов говорит о том, что все это время НАТО ведет сложную дезинформационную игру с нашими военными. Постоянное «сканирование» пространства» вызывает усталость даже у самых стойких, и реакция притупляется. Когда в Киеве и Брюсселе постоянно говорят о «скором наступлении» и называют разные сроки, глаз тех, кому адресованы эти слова, невольно "замыливается"», — отметил Котенок.
Сроки, названные в последних публикациях западной прессы, кажутся вполне адекватными, сообщил он.
«Недаром на днях начальник ГУР Генштаба Украины Кирилл Буданов публично признал, что наступление все равно необходимо ВСУ, так как от этого напрямую зависит размер поддержки западных союзников. Разумеется, они хотят использовать эффект неожиданности, и решить свои основные задачи максимально стремительно. Поэтому нашим военным необходимо постоянно держать ухо востро. В случае начала "наступа" нам необходимо применять все те силы и средства, которые есть у нас в наличии, и действовать в строгом соответствии с правилами обороны», — уверен Котенок.
Военный аналитик считает, что ту угрозу, которую несет предстоящее наступление ВСУ при поддержке НАТО, ВС РФ может сдержать исключительно военным путем.
«Особое внимание нашему руководству нужно обратить на воздушное пространство, на работу средств радиоэлектронной борьбы, а также на новейшие средства борьбы с танками противника. Ведь теперь в его рядах есть десятки современных машин НАТО. Да, наши войска проделали огромную работу, подготовив огромные территории к возможному наступлению противника. Но вся эта работа может оказаться напрасной без поражения пунктов управления ВСУ, которые находятся ближе к Днепру, без разрушения ключевых объектов его военной инфраструктуры. Без этого нам придется очень тяжело. Нужно вывести из строя конкретные командные пункты, с которых будет вестись боевое управление будущей операцией», — указал эксперт.
Это, продолжает Котенок — архиважная задача, стоящая перед разведкой и ВКС армией РФ.
«Когда поражена "голова", уже на второй план отходит то, что именно делают "руки" и "ноги" вот этого чудовищного монстра, которого Запад вырастил на берегах Днепра. В этом случае, нашему командованию будет в разы проще локализовать очаги вражеского наступления. Например, его попытки продвинуться в сторону Крыма и на других ожидаемых направлениях», — отметил военный аналитик.
Напомним, как ранее сообщили военные телеграм-каналы, командование ВСУ стянуло в зону ответственности штурмовых отрядов РФ группировку численностью в 80 тысяч солдат. Они предназначены для нанесения фланговых ударов в направлении Северска. Так, у Попасной собрана ударная группировка в районе сел Звановка, Раздоловка и Веселая. Для второго флангового удара создана группировка у Константиновки, Торецка и Дылеевки. Две дополнительные группировки формируются для наступления с севера и юга. По мнению экспертов, ВСУ также наращивают свою артиллерийскую группировку как с помощью советских образцов, так и западной техники, в том числе РСЗО HIMARS и американских гаубиц М777.
Напомним, что ВСУ ежедневно теряют под Артемовском, где ведут работу бойцы ЧВК «Вагнер», до 400 солдат. Из-за этого украинское командование продолжает перебрасывать туда батальоны территориальной обороны.