«Перерезать пуповину»: психолог Прохорова рассказала, почему важно принять отца и мать

Даже если человек давно вырос, отношения с родителями продолжают оказывать на него влияние. До тех пор, пока он не будет наполнен любовью матери и отца, искать ее придется снаружи. Человеку трудно принять и полюбить себя, если он носит внутри обиду на родителей. С обретением любви к себе начинается множество счастливых историй. Об этом рассказала психолог, тренер по развитию эмоционального интеллекта Ольга Прохорова во время беседы с корреспондентом ФАН.
«Когда внутри живут обиды, злость, претензии, трудно увидеть другую часть правды. А принятие дает возможность посмотреть на родителей и на себя более объективно. Тогда появляется возможность увидеть, что родители – это просто люди с человеческими возможностями и недостатками», – объяснила специалист.
Принятие не значит прощение
Родителей не нужно оправдывать, добавила собеседница ФАН. Следует понять, что они такие, какие есть и обращались с вами так, как умели. Мы можем посмотреть на них взрослыми глазами – как на людей: в чем-то плохих, а в чем-то хороших. Если мы не знаем, как избавиться от обиды на родителей, то мы не принимаем часть себя. Ведь отец – это одна наша половина (т.н. «фигура отца»), а мать – вторая (т.к. «фигура матери»). Непринятие родителей – это непринятие самих себя.
Как на человека влияет фигура матери и отца
Материнская любовь – это безусловное принятие ребенка, радость от его существования. Поэтому фигура матери отвечает за формирование базового доверия или недоверия к миру, ощущение безопасности и изобилия этого мира.
«Если мать была гиперопекающей и тревожной, то и в нас поселяются тревожность и ощущение слабости, недоверие к миру. Также фигура матери влияет на восприятие партнера, способность быть в близких отношениях, не сливаясь с партнером, а оставаясь собой. К фигуре матери относим и отношение к родительству, материнству, а также отношение к женской конкуренции», – рассказала Ольга Прохорова.
Не менее значима и фигура отца. Она отвечает за уверенность или неуверенность в собственных силах, ощущение личных границ, защищенности (как ко мне можно относиться, а как нельзя?). Также фигура отца связана с властью и успешностью, умением подчиняться и руководить. Для девочки папа – это образец мужчины. Восхищаясь девочкой, отец дает ей возможность ощущать себя любимой и красивой. Гордясь мальчиком, отец дает ему ощущение мужественности и силы.
Внутренняя опора
Важно увидеть, что хорошего мы взяли от родителей: какие сильные стороны, качества, таланты у нас появились благодаря или вопреки их присутствию в нашей жизни. А чего родители нам не дали в достаточном (по нашему мнению) объеме (любовь, заботу или другое), то мы сами можем себе дать. Это и есть взрослая жизнь и отношение к ней с позиции взрослого.
Перерезать пуповину
Сепарация – важный жизненный этап. Это не только физическое отделение, но и психологическое, а также возможность выбора, когда человек полностью берет ответственность за свою жизнь и действия.
Ведь даже когда вы не живете вместе с родителями, это еще не означает, что сепарация произошла. Многие продолжают зависеть от родительского одобрения, либо от партнера, перекладывая на него функции родителя.
Незавершенная сепарация с родителями приводит к проблемам с самооценкой, отсутствию самостоятельности в принятии решений, потере себя, личных границ, проблемам в отношениях с партнером. К желанию доказывать свое превосходство над другими и может быть причиной зависимостей.
«Процесс сепарации помогает стать психологически взрослым человеком. В детстве мы находимся в полном слиянии с мамой, в зависимости от ее состояния, отношения к нам. Чтобы отделиться и повзрослеть, нам необходимо перестать оценивать себя, свои поступки, других людей родительскими оценками. Важно иметь свои убеждения, смыслы, ценности, свой взгляд на происходящее. Уметь жить своей жизнью без чувства вины, даже если ваша точка зрения не совпадает с родительской. Только психологически взрослый человек может поддерживать глубокую эмоциональную связь с близкими, сохраняя при этом свою независимость. Позволяя себе быть собой, мы позволяем другим быть другими, в том числе и нашим родителям», – заключила Ольга Прохорова.
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