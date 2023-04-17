«Перерезать пуповину»: психолог Прохорова рассказала, почему важно принять отца и мать

Родителей не нужно оправдывать, добавила собеседница ФАН. Следует понять, что они такие, какие есть и обращались с вами так, как умели. Мы можем посмотреть на них взрослыми глазами – как на людей: в чем-то плохих, а в чем-то хороших. Если мы не знаем, как избавиться от обиды на родителей, то мы не принимаем часть себя. Ведь отец – это одна наша половина (т.н. «фигура отца»), а мать – вторая (т.к. «фигура матери»). Непринятие родителей – это непринятие самих себя.