Студентка из Нижнего Тагила может получить срок за нежелание идти на пару

Студентку вычислили. Девушка поступила так потому, что хотела сорвать лекции. По данным ФАН, после заявления была произведена эвакуация учащихся. Таким образом, она действительно добилась своей цели. Источник сообщает, что за прошедший год поступало пять предупреждений о бомбах в здании. Все они оказались ложными.