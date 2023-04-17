Студентка из Нижнего Тагила может получить срок за нежелание идти на пару

Тюремное заключение грозит студентке из Нижнего Тагила за сообщение о минировании медицинского колледжа. Она разослала его из-за того, что не хотела идти на пару. Против девушки возбудили уголовное дело.
Россиянка является учащейся Свердловского медколледжа. В день «минирования» 18-летняя аферистка разослала сообщение о бомбе в здании учреждения своим однокурсникам. Она сделала это с фейковой страницы в социальных сетях.
Студентку вычислили. Девушка поступила так потому, что хотела сорвать лекции. По данным ФАН, после заявления была произведена эвакуация учащихся. Таким образом, она действительно добилась своей цели. Источник сообщает, что за прошедший год поступало пять предупреждений о бомбах в здании. Все они оказались ложными.
Правоохранители возбудили уголовное дело против аферистки. Девушке уже есть 18 лет, поэтому ей грозит реальное тюремное заключение.
Ранее правоохранители Крыма получили сообщение о минировании одной из школ субъекта. Как полагает советник по информационной политике Олег Ключков, это может оказаться провокацией украинских спецслужб.