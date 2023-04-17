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Участники восстановительных работ на Крымском мосту получат почетные грамоты от президента РФ Владимира Путина

Общество
Участники восстановительных работ на Крымском мосту получат почетные грамоты от президента РФ Владимира Путина

Специалисты, принимавшие участие в восстановлении Крымского моста после совершенного в октябре 2022 года теракта, получат почетные грамоты. Соответствующее распоряжение подписал российский президент Владимир Путин.

Также знаки отличия выдадут гражданам, которые отвечали за строительство мостовых переходов между РФ и КНР. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

В частности, глава государства удостоил почетными грамотами работников предприятий «МТСМ-Сервис» и «Дорожная строительная компания». Кроме того, признание получили сотрудники компаний «Бамтоннельстрой-мост» и «Дороги и мосты».

В конце марта Владимир Путин одобрил инициативу, в рамках которой водители небольших грузовиков должны получить право на движение по Крымскому мосту. Подробностями поделился вице-премьер страны Марат Хуснуллин.
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