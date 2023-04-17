Участники восстановительных работ на Крымском мосту получат почетные грамоты от президента РФ Владимира Путина

Специалисты, принимавшие участие в восстановлении Крымского моста после совершенного в октябре 2022 года теракта, получат почетные грамоты. Соответствующее распоряжение подписал российский президент Владимир Путин.
Также знаки отличия выдадут гражданам, которые отвечали за строительство мостовых переходов между РФ и КНР. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.
В частности, глава государства удостоил почетными грамотами работников предприятий «МТСМ-Сервис» и «Дорожная строительная компания». Кроме того, признание получили сотрудники компаний «Бамтоннельстрой-мост» и «Дороги и мосты».
В конце марта Владимир Путин одобрил инициативу, в рамках которой водители небольших грузовиков должны получить право на движение по Крымскому мосту. Подробностями поделился вице-премьер страны Марат Хуснуллин.