Молдавия не пустила главу Татарстана Рустама Минниханова и признала его нежелательным лицом

Молдавские власти не пустили главу Татарстана Рустама Минниханова в страну и объявили его «нежелательным лицом». Минниханов хотел побывать на «Дружбе народов — 2023».
Минниханов не смог прибыть в Молдавию для Международного конгресса народной дипломатии «Дружба народов – 2023». Мероприятие должно пройти в Гагаузии.
Глава Татарстана летел туда вместе с главой холдинга «Ак-Барс» Иваном Егоровым, которого Кишинев тоже признал нежелательным лицом. Они оттуда уже вылетели обратно в Россию.
Ранее RT сообщал, что власти Молдавия со своей стороны выполнила большую часть требований для начала переговоров о вступлении в ЕС.