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Молдавия не пустила главу Татарстана Рустама Минниханова и признала его нежелательным лицом

Политика
Молдавия не пустила главу Татарстана Рустама Минниханова и признала его нежелательным лицом

Молдавские власти не пустили главу Татарстана Рустама Минниханова в страну и объявили его «нежелательным лицом». Минниханов хотел побывать на «Дружбе народов — 2023».

Минниханов не смог прибыть в Молдавию для Международного конгресса народной дипломатии «Дружба народов – 2023». Мероприятие должно пройти в Гагаузии.

Глава Татарстана летел туда вместе с главой холдинга «Ак-Барс» Иваном Егоровым, которого Кишинев тоже признал нежелательным лицом. Они оттуда уже вылетели обратно в Россию.

Ранее RT сообщал, что власти Молдавия со своей стороны выполнила большую часть требований для начала переговоров о вступлении в ЕС.
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