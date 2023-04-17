Волны вынесли рекордное количество токсичных морских водорослей на побережье Флориды

Пляжи во Флориде завалило саргассовыми водорослями. «Пояс» из растений, накрывший прибрежную зону, видно даже из космоса.
Это явление удивляет не только тем, что масса водорослей побила все рекорды последних лет; необычно и время появления «морской травы». Саргассум обычно попадает на пляжи Флориды летом, однако в этом году это произошло гораздо раньше.
«В последние годы водорослей стало гораздо больше, чем в предыдущие десятилетия, так что это определенно новый феномен. Они нарушают баланс океанской экосистемы. Но для многих людей, живущих на побережье, это всего лишь досадная помеха, потому что водоросли мешают их отдыху на пляже», — отметил Чуанмин Ху, директор лаборатории оптической океанографии Колледжа морских наук Университета Южной Флориды.
Тонны саргассума, лежащие на берегу, пахнут тухлыми яйцами. Но это лишь часть проблемы; выделяемый водорослями газ еще и опасно вдыхать.
Официальные лица Форт-Лодердейла направляют бригады для очистки побережья. Морские водоросли отправят на близлежащее предприятие для переработки в компост.