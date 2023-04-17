Робот впервые в мире провел пересадку легкого в испанской больнице

Первую в мире полностью роботизированную операцию по трансплантации легкого успешно провели в больнице Vall d'Hebron в Барселоне. Ее проводили 65-летнему мужчине, у которого был диагностирован легочный фиброз. Об этом сообщает телеканал RTVE.
По данным издания, оперативное вмешательство прошло с использованием нового метода —пораженное легкое удалялось через небольшой разрез под грудиной, через него же вставлялось новое. При таком способе исчезает необходимость «ломать» грудную клетку. Уточняется, что разрез был сделан рукой хирурга, остальную работу выполнили четыре руки робота «Да Винчи», через четыре маленьких отверстия диаметром 8–12 мм извлекалось больной орган пациента.
Руководитель службы торакальной хирургии и трансплантации легких больницы Альберт Хореги рассказал, что новая хирургическая техника намного безопаснее, так как рана легко заживает и практически не доставляет болевых ощущений. Врач надеется, что это историческое событие улучшит жизнь тысячи пациентов.
Ранее издание «Царьград» сообщило об уникальной операции, которую успешно провели на позвоночнике еще не родившейся девочки, которая находилась в утробе матери, в Санкт-Петербурге.