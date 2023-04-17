Робот впервые в мире провел пересадку легкого в испанской больнице

По данным издания, оперативное вмешательство прошло с использованием нового метода —пораженное легкое удалялось через небольшой разрез под грудиной, через него же вставлялось новое. При таком способе исчезает необходимость «ломать» грудную клетку. Уточняется, что разрез был сделан рукой хирурга, остальную работу выполнили четыре руки робота «Да Винчи», через четыре маленьких отверстия диаметром 8–12 мм извлекалось больной орган пациента.