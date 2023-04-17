Археологи рассказали о быстром разрушении иракских памятников архитектуры из-за изменения климата

Между реками Тигр и Евфрат возникли некоторые из древнейших цивилизаций в истории человечества, в связи с чем археологи находят там множество артефактов. Сегодня на этой территории быстрыми темпами идет процесс опустынивания, а песчаные бури как абразив провоцируют физическое выветривание и разрушение памятников.