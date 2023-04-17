Археологи рассказали о быстром разрушении иракских памятников архитектуры из-за изменения климата

В настоящий момент не представляется возможным слом негативных тенденций.
Иракское культурное наследие, пережившее тысячелетия, разрушается и медленно погребается под песком из-за изменения климата. Жара, продолжительные засухи и песчаные бури уничтожают такие вавилонские памятники, как руины города Умм Аль-Акариб в провинции Ди-Кар.
Развалины расположены на площади в пять квадратных километров, они датируются XXIV веком до н.э. До недавнего времени основную угрозу для объекта представляли мародеры, однако теперь наибольшую опасность являет собой песок.
Между реками Тигр и Евфрат возникли некоторые из древнейших цивилизаций в истории человечества, в связи с чем археологи находят там множество артефактов. Сегодня на этой территории быстрыми темпами идет процесс опустынивания, а песчаные бури как абразив провоцируют физическое выветривание и разрушение памятников.
Проблема усугубляется засолением: вода испаряется так быстро, что почва не успевает поглотить минералы, из-за чего на поверхности образуется корка. Она агрессивно взаимодействует со строениями и также играет на их уничтожение.
Подобная проблема многоуровневая: необходимы усилия на уровне правительства по сдерживанию роста пустынь, такие как высаживание миллионов деревьев. Также необходимо взять где-то огромное количество пресной воды. К сожалению, Ирак выглядит далеко не лучшим образом с точки зрения экологического поведения.