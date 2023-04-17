ВС РФ пресекли передвижения трех диверсионных групп на Купянском направлении

Подразделения противника пытались совершить маневры в районе населенных пунктов Синьковка и Кисловка в Харьковской области, а также в поселке Стельмаховка Луганской народной республики. Бойцы ВС России успешно пресекли действия всех трех украинских ДРГ, отметили в ведомстве.