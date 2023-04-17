Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Минобороны РФ: бойцы ЧВК «Вагнер» заняли два квартала в северо-западной и центральной частях Бахмута

Армия
Минобороны РФ: бойцы ЧВК «Вагнер» заняли два квартала в северо-западной и центральной частях Бахмута

Министерство обороны России рассказало о действиях бойцов ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (Артемовске) в ежедневной сводке о ходе проведения специальной военной операции (СВО).

Штурмовые отряды «музыкантов» заняли сразу два городских квартала, сообщили в министерстве. Речь идет о территориях в северо-западной и центральной частях Бахмута (Артемовска).

Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают атаковать противника — один из «музыкантов» рассказал о том, что происходит на данном направлении. Соответствующая видеозапись появилась в Telegram-канале военного журналиста Александра Симонова «Позывной Брюс».
бахмут артемовск чвк вагнер минобороны рф
Военкоры ФАН