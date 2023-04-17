Минобороны РФ: бойцы ЧВК «Вагнер» заняли два квартала в северо-западной и центральной частях Бахмута

Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают атаковать противника — один из «музыкантов» рассказал о том, что происходит на данном направлении. Соответствующая видеозапись появилась в Telegram-канале военного журналиста Александра Симонова «Позывной Брюс».