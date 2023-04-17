Верховный суд РФ принял правила размещения кондиционеров на фасадах многоквартирных домов

Ведь в случае монтажа кондиционера без этого разрешения, местные власти могут не только оштрафовать нарушителя по статье 7.21 КоАП РФ – от 1,5 до 2,5 тыс. рублей, но и заставить за свой счет снять оборудование и отремонтировать стену, на которой оно было установлено, отметил руководитель коллегии адвокатов Москвы Александр Инютин.