Верховный суд РФ принял правила размещения кондиционеров на фасадах многоквартирных домов

Судебная коллегия Верховного суда РФ объявила определение, согласно которому для установки кондиционера на фасаде многоквартирного дома теперь необходимо получить разрешение от общего собрания собственников.
Как пишет Life, специалисты полагают, что это решение может быть основанием для любой УК обязать владельца убрать климатическое устройство, на которое нет соответствующего разрешения. Однако в некоторых случаях имеются законные причины не выполнять предписание коммунальной службы.
Теперь, чтобы законно повесить кондиционер в своей квартире, перед монтажом прибора следует получить одобрение общего собрания собственников и проверить, работает ли специальный региональный нормативный регламент о кондиционерах, советуют эксперты.
Ведь в случае монтажа кондиционера без этого разрешения, местные власти могут не только оштрафовать нарушителя по статье 7.21 КоАП РФ – от 1,5 до 2,5 тыс. рублей, но и заставить за свой счет снять оборудование и отремонтировать стену, на которой оно было установлено, отметил руководитель коллегии адвокатов Москвы Александр Инютин.