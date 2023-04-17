В ЯНАО установлен новый мировой рекорд по одновременной жарке ряпушки

В Ямальском районе люди установили международный рекорд. Максимальное количество жителей собрались, чтобы одновременно на мангалах пожарить ряпушку. Об этом сообщает «Север-пресс».
Мероприятие зафиксировали на Слете Оленеводов в поселке Сеяха. На фестивале «Рыбная фишка – 2023» 24 сеяхинца осилили приготовление 180 килограммов ряпушки. Каждому гостю досталось по порции.
Международная книга рекордов и Реестр рекордов России пополнился новым достижением ямальцев. До этого прошлой весной они сделали пробную попытку, пожарив 165 килограммов рыб, но официально результат зафиксировать не удалось.
Ранее на радость рыбакам в Сахалинской области на берег выбрасывалась мойва.