Центробанк Ливии рассмотрел условия взаимодействия с международными банками по борьбе с отмыванием денег

Триполи, 17 апреля. Глава Центрального банка Ливии Садик аль-Кабир провел встречу с командой, ответственной за координацию работы с международными кредитными организациями, пишут арабские СМИ.
«Группа завершила свои встречи с банками JPMorgan, Citibank, Bank of New York, Clearstream и Euroclear Bank», — говорится в заявлении Центробанка.
В ходе совещания команда по взаимодействию предоставила Аль-Кабиру отчет о результатах проделанной работы. Она заключалась в установлении сотрудничества между Центральным банком и международными кредитными организациями в области соблюдения нормативных требований, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Ранее управляющий ЦБ Ливии Аль-Кабир обсудил с послом Египта сотрудничество стран в сфере экономики.