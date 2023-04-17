Центробанк Ливии рассмотрел условия взаимодействия с международными банками по борьбе с отмыванием денег

В ходе совещания команда по взаимодействию предоставила Аль-Кабиру отчет о результатах проделанной работы. Она заключалась в установлении сотрудничества между Центральным банком и международными кредитными организациями в области соблюдения нормативных требований, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.