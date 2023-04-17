Первый за 40 лет капитальный ремонт водопровода проведут в Армавире

В Армавире проведут капитальный ремонт водовода на улице Ефремова. Эти сети не ремонтировались более сорока лет.
Рабочие должны будут полностью заменить трубы на протяженном участке. В настоящее время проводятся конкурсные мероприятия на заключение муниципального контракта с подрядной организацией, сообщает сетевое издание gorodarmavir.ru.
Все работы должны быть выполнены до конца текущего года. По сообщению пресс-службы администрации муниципального образования город Армавир, в рамках капитального ремонта будет обновлено более 700 метров водопроводной сети. Эти работы повысят надежность подачи и качество воды.