Российские военнослужащие ликвидировали более 70 украинских боевиков на Краснолиманском направлении. Также была уничтожена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Об этом говорится в сводке министерства обороны страны за последние сутки.
При этом стало известно, что столкновения произошли в райне населенных пунктов Григоровка и Терны на территории Донецкой Народной Республики. Также российским солдатам удалось поразить украинские подразделения у села Червоная Диброва в Луганской Народной Республике.
Ранее сообщалось, когда киевские власти планируют начать контрнаступление. По данным зарубежных СМИ, проведение соответствующей операции назначено на 30 апреля.