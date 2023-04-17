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Минобороны России: Были уничтожены более 70 украинских боевиков на Краснолиманском направлении

Армия
Минобороны России: Были уничтожены более 70 украинских боевиков на Краснолиманском направлении

Российские военнослужащие ликвидировали более 70 украинских боевиков на Краснолиманском направлении. Также была уничтожена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Об этом говорится в сводке министерства обороны страны за последние сутки.

При этом стало известно, что столкновения произошли в райне населенных пунктов Григоровка и Терны на территории Донецкой Народной Республики. Также российским солдатам удалось поразить украинские подразделения у села Червоная Диброва в Луганской Народной Республике.

Ранее сообщалось, когда киевские власти планируют начать контрнаступление. По данным зарубежных СМИ, проведение соответствующей операции назначено на 30 апреля.
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