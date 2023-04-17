«Авиалесохрана» Рязанской области оценила ущерб от лесных пожаров в апреле этого года

Как пояснили в профильной структуре, поджоги сухой травы в регионе продолжаются, а теплая сухая погода способствует быстрому распространению огня в лесах на большие расстояния. За неполный апрель в области пришлось тушить семь крупных лесных пожаров, сообщает 62info.ru.