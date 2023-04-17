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«Авиалесохрана» Рязанской области оценила ущерб от лесных пожаров в апреле этого года

Происшествия
«Авиалесохрана» Рязанской области оценила ущерб от лесных пожаров в апреле этого года

Руководство «Авиалесохраны» Рязанской области выражает беспокойство в связи с безответственным поведением местных жителей.

Как пояснили в профильной структуре, поджоги сухой травы в регионе продолжаются, а теплая сухая погода способствует быстрому распространению огня в лесах на большие расстояния. За неполный апрель в области пришлось тушить семь крупных лесных пожаров, сообщает 62info.ru.

Общая площадь, на которой бушевал огонь, превышает 45 гектаров. Отмечается, что опасность возникновения новых очагов природных пожаров сохраняется. Спасатели ликвидирует по несколько десятков возгораний сухой травы ежедневно.
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