Армия России уничтожила склад боеприпасов 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Также был уничтожен ангар с вооружением и военной техникой 65-й механизированной бригады ВСУ. Объекты были нейтрализованы в Новоданиловке и Новоандреевке.
Неделю назад российские военные уничтожили оружейный склад и пункт временного размещения ВСУ на Донецком направлении. Была выведена из строя боевая техника противника и разрушен блиндаж, в котором располагались военные.
ВС России уничтожили радиолокационные станции ВСУ в Харьковской области. Об этом информирует RT.