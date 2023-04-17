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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Армия
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Армия России уничтожила склад боеприпасов 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Также был уничтожен ангар с вооружением и военной техникой 65-й механизированной бригады ВСУ. Объекты были нейтрализованы в Новоданиловке и Новоандреевке.

Неделю назад российские военные уничтожили оружейный склад и пункт временного размещения ВСУ на Донецком направлении. Была выведена из строя боевая техника противника и разрушен блиндаж, в котором располагались военные.

ВС России уничтожили радиолокационные станции ВСУ в Харьковской области. Об этом информирует RT.
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