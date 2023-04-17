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Зампомощника госсекретаря США Эрика Олсон прибыла в Армению для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества

Политика
Зампомощника госсекретаря США Эрика Олсон прибыла в Армению для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества

Заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Эрика Олсон прибыла в Ереван. В городе она проведет два дня.

Как сообщили в американском посольстве, политик обсудит с руководством Армении сотрудничество двух стран. Также Олсон сообщит властям республики о готовности Вашингтона способствовать мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, добавили в ведомстве.

Представитель госсекретаря США проведет в Ереване два дня — 17 и 18 апреля. В посольстве отметили, что Олсен встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ранее глава армянского правительства обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным подготовку мирного соглашения Баку и Еревана. Телефонный разговор политиков состоялся 7 апреля.
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