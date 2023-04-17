Зампомощника госсекретаря США Эрика Олсон прибыла в Армению для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества

Заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Эрика Олсон прибыла в Ереван. В городе она проведет два дня.
Как сообщили в американском посольстве, политик обсудит с руководством Армении сотрудничество двух стран. Также Олсон сообщит властям республики о готовности Вашингтона способствовать мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, добавили в ведомстве.
Представитель госсекретаря США проведет в Ереване два дня — 17 и 18 апреля. В посольстве отметили, что Олсен встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Ранее глава армянского правительства обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным подготовку мирного соглашения Баку и Еревана. Телефонный разговор политиков состоялся 7 апреля.