МЧС России: Более тысячи приусадебных участков были затоплены из-за паводков

Более тысячи приусадебных участков, 30 мостов и 34 автомобильные дороги были подтоплены в связи с паводками. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Сообщается, что паводки произошли в 17 регионах России. На прошлой недели полностью удалось отчистить от воды 12 субъектов. Свыше 1000 приусадебных участков, 30 низководных мостов и 34 участка автомобильных дорог, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС ликвидировали два пожара в Белгороде и Белгородской области. Одно из возгораний произошло на теплоэлектростанции.