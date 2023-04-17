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МЧС России: Более тысячи приусадебных участков были затоплены из-за паводков

Происшествия
МЧС России: Более тысячи приусадебных участков были затоплены из-за паводков

Более тысячи приусадебных участков, 30 мостов и 34 автомобильные дороги были подтоплены в связи с паводками. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Сообщается, что паводки произошли в 17 регионах России. На прошлой недели полностью удалось отчистить от воды 12 субъектов. Свыше 1000 приусадебных участков, 30 низководных мостов и 34 участка автомобильных дорог, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС ликвидировали два пожара в Белгороде и Белгородской области. Одно из возгораний произошло на теплоэлектростанции.
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