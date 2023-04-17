Замглавы МИД России Александр Грушко обсудил расширение сотрудничества с китайским коллегой Дэном Ли

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко обсудил с замглавы МИД КНР Дэном Ли развитие двустороннего сотрудничества и НАТО. Сама встреча состоялась в Пекине. Об этом информирует российское внешнеполитическое ведомство.
Стороны провели обстоятельный и доверительный обмен мнениями о текущей обстановке в Европе, включая отношения с Евросоюзом. Обсуждались вопросы военного строительства НАТО на фоне геополитических изменений. Кроме того, обсуждался вопрос международной и региональной повестки дня.
Россия и Китай настроены на расширение сотрудничества как фактора стабильности в условиях глобальной турбулентности на фоне попыток США и их союзников вводить незаконные санкции. Об этом информирует RT.