Москвичку заподозрили в убийстве сожителя

Как пояснили в ведомстве, бездыханное тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из московских квартир. По версии следствия, задержанная подозреваемая нанесла ему смертельное ранение ножом в шею во время ссоры, сообщает «Утро Ньюс».