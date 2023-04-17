Москвичку заподозрили в убийстве сожителя

Сотрудники ГСУ СК России по Москве расследуют убийство мужчины.
Как пояснили в ведомстве, бездыханное тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из московских квартир. По версии следствия, задержанная подозреваемая нанесла ему смертельное ранение ножом в шею во время ссоры, сообщает «Утро Ньюс».
По факту гибели человека в отношении сожительницы погибшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается, идет сбор доказательной базы для передачи материалов дела на рассмотрение в суд.