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Москвичку заподозрили в убийстве сожителя

Происшествия
Москвичку заподозрили в убийстве сожителя

Сотрудники ГСУ СК России по Москве расследуют убийство мужчины.

Как пояснили в ведомстве, бездыханное тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из московских квартир. По версии следствия, задержанная подозреваемая нанесла ему смертельное ранение ножом в шею во время ссоры, сообщает «Утро Ньюс».

По факту гибели человека в отношении сожительницы погибшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается, идет сбор доказательной базы для передачи материалов дела на рассмотрение в суд.
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