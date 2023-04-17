Шведское радио: Королевство не станет членом НАТО минимум до осени

Такая позиция может продлиться до начала осени, пока власти Турции не ратифицируют (утвердят — Прим. ред) заявку королевства на вступление в НАТО. Турецкие политики считают, что вопрос по вступлению Швеции в Североатлантический альянс вряд ли поднимется в стране до летних каникул, которые чаще всего длятся до сентября.