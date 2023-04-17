Шведское радио: Королевство не станет членом НАТО минимум до осени

Швеция не сможет стать членом НАТО после саммита военного блока в июле в Вильнюсе, информирует Шведское радио.
Такая позиция может продлиться до начала осени, пока власти Турции не ратифицируют (утвердят — Прим. ред) заявку королевства на вступление в НАТО. Турецкие политики считают, что вопрос по вступлению Швеции в Североатлантический альянс вряд ли поднимется в стране до летних каникул, которые чаще всего длятся до сентября.
Также источник сообщает, что после присоединения Финляндии к альянсу некоторые «влиятельные» члены блока, как США, Франция и Великобритания, стали больше давить на Турцию и Венгрию по вопросу ратификации Швеции. Норвегия тоже оказывает попытки убедить турецкие и венгерские власти принять заявки.
Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин посетит Швецию для обсуждения вступления страны в НАТО.