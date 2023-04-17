Домохозяйства в семи областях Украины оказались подтоплены из-за поднятия уровня воды в реках

Жители семи регионов Украины столкнулись с подтоплением своих домов и сельскохозяйственных угодий. Причиной послужило повышение уровня воды в местных реках, говорится в заявлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, из-за неблагоприятных погодных условий были повреждены 111 зданий и 852 домохозяйства. При этом «сезонное поднятие уровня воды» наблюдается в реках Днепр, Припять, Десна, Вить и других.
В результате подтопления произошли в Полтавской, Волынской и Днепропетровской областях. То же самое касается Киевской, Черкасской, Ровненской и Черниговской областей.
Меж тем на юго-востоке Таджикистана зафиксировали другой вид природного катаклизма. Землетрясение началось на расстоянии 378 километров от Душанбе.