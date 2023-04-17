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Минтранс РФ предупредил о повышении цен авиабилетов из-за отсутствия решения по субсидированию

Экономика
Минтранс РФ предупредил о повышении цен авиабилетов из-за отсутствия решения по субсидированию

Минтранс РФ уверен в повышении стоимости авиабилетов на 16-30%, так как власти «тянут» с решением по поводу субсидирования перевозок. Об этом сообщил замглавы ведомства Игорь Чалик.

Политик отметил, что если в 2022 году вопрос с выделением субсидий решился довольно быстро, то в 2023 году с решением этой задачи правительство затягивает. В тот раз власти выделили 100 миллиардов рублей. В связи с этим ожидаемо, что стоимость перевозок в летний период этого года будет увеличиваться — примерно от 15 до 30%. Это приведет к сокращению количества рейсов.

Ранее авиакомпания FlyDubai ввела для граждан РФ возможность оплаты билетов на свои рейсы через Систему быстрых платежей.
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