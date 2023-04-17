Минтранс РФ предупредил о повышении цен авиабилетов из-за отсутствия решения по субсидированию

Политик отметил, что если в 2022 году вопрос с выделением субсидий решился довольно быстро, то в 2023 году с решением этой задачи правительство затягивает. В тот раз власти выделили 100 миллиардов рублей. В связи с этим ожидаемо, что стоимость перевозок в летний период этого года будет увеличиваться — примерно от 15 до 30%. Это приведет к сокращению количества рейсов.