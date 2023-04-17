Австралийские экоактивисты были арестованы за попытку выбросить уголь из грузового поезда

Полиция австралийского города Сэндгейт арестовала 20 участников организации Rising Tide во время экологической акции, сообщает The Guardian.
Экологические активисты забрались на грузовой поезд и стали сбрасывать с него уголь с помощью лопат. Также они повесили на борту поезда плакат с надписью «Руководство по выживанию для человечества: никакого нового угля», отметили авторы статьи.
Как пишет издание, участников акции отпустили с обязательством явиться в суд. Поезд задержался на четыре часа, добавили журналисты.
Ранее канадская экоактивистка группы On2Ottawa приковала себя цепью к зданию офиса премьер-министра страны. Также участники акции облили дверь офиса розовой краской.