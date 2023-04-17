Суд встал на сторону актрисы Агаты Муцениеце и выписал бывшего мужа Павла Прилучного из ее квартиры

Актриса Агата Муцениеце добилась выписки бывшего мужа и актера Павла Прилучного из квартиры в Москве. Для этого ей пришлось привлекать суд. Артистка отметила, что подобное решение было принято с целью заботы о будущем.
Муцениеце не хотела, чтобы бывший супруг зарегистрировал на этой жилплощади ребенка от новой жены. Как сообщает Telegram-канал Mash, в противном случае она не имела бы права оспорить прописку малыша до его совершеннолетия.
Сам Прилучный на данный момент живет в собственном подмосковном доме. Его супругой является актриса Зепюр Прилучная-Брутян. Несмотря на то, что с бывшей женой они разошлись в 2020 году, артист не выписывался из ее квартиры.
Ранее стало известно, что актриса сыграла роль матери главной героини сериала «Плакса». Как сообщает RT, на экране Муцениеце впервые перевоплотилась в роль родительницы.