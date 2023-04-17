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Дипмиссия США отклонила приглашение послу Трейси на заседание Госдумы по биолабораториям на Украине

Политика
Дипмиссия США отклонила приглашение послу Трейси на заседание Госдумы по биолабораториям на Украине

Посольство США в Москве отреагировало на приглашение, направленное послу Линн Трейси, в котором дипломату предлагалось посетить заседание комиссии Госдумы по американским биолабораториям на Украине.

Мероприятие запланировано на 18 апреля. Однако американская сторона поспешила отклонить приглашение на заседание комитета нижней палаты российского парламента. Причины подобного решения дипмиссии США пока не раскрываются.

Происходящее в американских биологических лабораториях возле российских границ намного страшнее того, что представляют в Москве, ранее заявил политолог Яков Кедми. По его словам, подобные объекты являются проявлением двойных стандартов Вашингтона.
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