Граждане России могут «докупить» недостающий до начисления пенсии стаж

Обязательным условием начисления пенсии по возрасту является требуемый законом стаж работы. Тем, кому его не хватает до назначенного минимума, придется самостоятельно перечислять страховые пенсионные взносы.
Сделать это можно за себя или за другого человека, например, близкого родственника. Допускается приобретение не более половины требуемого для начисления пенсии трудового стажа, сообщает сетевое издание «ННОВПОСТ».
В Социальном фонде России пояснили, что можно добровольно самостоятельно оплачивать страховые взносы частями, но не более максимального размера и не менее минимального размера страховых взносов на добровольное страхование пенсий.