Специалисты из Европы побегут в РФ: какие шаги позволят ускорить развитие российской экономики

Высоко квалифицированные европейские специалисты из ряда областей вскоре переедут жить в Россию. Такое мнение высказал экономист, общественный деятель, публицист, блогер, теле- и радиоведущий Михаил Хазин в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».
Как отметил эксперт, в настоящее время есть все возможности для успешного развития отечественной экономики.
«Ситуация банальная. У нас недоинвестированная, недомонетизированная экономика. За счет увеличение монетизации появляется инвестиционный ресурс, начинается импортозамещение. Самые примитивные расчеты дают темпы роста [экономики] 12-15% в год на ближайшие 20-25 лет», — сказал экономист.
Михаил Хазин также отметил, что в ходе осуществления подобных преобразований есть риск столкнуться с кадровым голодом. Однако, у этой проблемы может быть неожиданное решение.
«Единственная проблема — нехватка специалистов, но раньше их не было вообще. Кроме того, у меня такое ощущение, что сейчас народ из Западной Европы побежит к нам. Когда вокруг бегают банды, которые друг у друга, и у вас тоже отнимают еду, поневоле возникает желание переехать в более спокойное местечко», — пояснил собеседник.
В завершение он выразил уверенность, что именно наша страна станет тихой гаванью для многих европейцев.
«В Великобритании уже есть проблемы с едой, и с теплом зимой. Сейчас там в домах зимой считается нормальной температура — 14 градусов [Цельсия]. Там наполняют ванную и в ней по очереди моются все члены семьи. Так не во всех семьях, но в некоторых да. Там красиво живут только те, у кого очень много денег. Нам только таких и показывают, а, если посмотреть на простых людей, то это ужас-ужас-ужас», — подытожил экономист.
Ранее Михаил Хазин рассказал о грядущей потере Америкой гегемонии в мире. По его словам, оттянуть момент краха Вашингтон старается с помощью конфликта на Украине.