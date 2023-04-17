Нейросети «Яндекс Браузера» научились переводить видео с китайского и накладывать русскую озвучку

Искусственный интеллект «Яндекс браузера» теперь может переводить видеоролики с китайского языка и автоматически добавлять русскую озвучку. Работу технологии уже можно увидеть на YouTube. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Компания пояснила, что позже появится возможность поддержки китайской видеоплатформы Bilibili. В компании «Яндекс» пояснили, перевод осуществляется с помощью специально обученной нейросети, браузер сам предлагает перевести ролик после того, как пользователь его откроет.
Ранее китайцы начали массово терять работу из-за искусственного интеллекта. Востребованность китайских художников, работающих в игровой индустрии, упала на 70% из-за ИИ.