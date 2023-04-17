Госпитализированный фигурист Костомаров попросил друзей не раскрывать подробности о его состоянии

Известный фигурист Роман Костомаров, уже несколько месяцев находящийся в больнице, попросил родственников и друзей не информировать общественность о его состоянии. Соответствующую информацию предоставил портал Sport24, сославшись на людей из окружения спортсмена.
Если в будущем у олимпийского чемпиона в танцах на льду появится желание, он самостоятельно расскажет поклонникам о произошедшем и поделится эмоциями. Однако это произойдет только после того, как он пройдет реабилитацию.
«Сейчас самая главная новость, что Роман жив и его здоровью ничто не угрожает. Это то, что людям надо знать», — указали источники агентства.
Тем не менее ранее близкие Романа Костомарова заявили, что с фигуристом произошло «пасхальное чудо». Таким образом они описали заметно улучшившееся самочувствие спортсмена.