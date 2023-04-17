Третий за неделю поезд с опасным грузом сошел с рельсов в США

Количество происшествий, связанных со сходом поездов и пожарами на различных инфраструктурных объектах, резко выросло в США в последние несколько месяцев. Как полагают аналитики, это связано с критическим состоянием американской инфраструктуры, что ведет к увеличению подобных случаев. В то же время ряд наблюдателей отмечает, что число техногенных аварий в Соединенных Штатах значительно возросло после начала спецоперации на Украине.