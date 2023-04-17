Третий за неделю поезд с опасным грузом сошел с рельсов в США

Вашингтон, 17 апреля. Очередной поезд с опасными материалами сошел с рельсов в США. На этот раз инцидент произошел в штате Мэн.
Как стало известно СМИ от представителей местных властей, крушение произошло в субботу, 15 апреля, неподалеку от города Роквуд на западном берегу озера Мусхед, примерно в 45 милях от канадской границы. В результате аварии, в которой пострадали по меньшей мере три человека, возникла опасность загрязнения крупнейшего пресноводного водоема в штате.
По данным Лесной службы штата Мэн, всего с рельсов сошли три локомотива и шесть вагонов. При этом часть состава загорелась. Как отметили в ведомстве, причиной крушения поезда стало частичное размытие железнодорожного полотна.
«Предварительная оценка указывает на то, что сход с рельсов мог быть вызван скоплением тающего льда и мусора, возникших из-за размытия части железнодорожного пути», — сообщили в управлении.
Представители экстренных служб Роквуда сообщили рассказали, что потерпевший крушение поезд перевозил опасные материалы, призвав жителей не приближаться к месту аварии.
«Крушение поезда с последующим пожаром к северу от Роквуда, опасные материалы! Пожалуйста, держитесь подальше!», — сообщила в соцсетях пожарно-спасательная служба.
Как информировал телеканал Fox 23 Maine, железнодорожные пути в этом районе принадлежат компании Canadian Pacific Railway. Представители фирмы отказались от комментариев по поводу произошедшего инцидента.
Количество происшествий, связанных со сходом поездов и пожарами на различных инфраструктурных объектах, резко выросло в США в последние несколько месяцев. Как полагают аналитики, это связано с критическим состоянием американской инфраструктуры, что ведет к увеличению подобных случаев. В то же время ряд наблюдателей отмечает, что число техногенных аварий в Соединенных Штатах значительно возросло после начала спецоперации на Украине.