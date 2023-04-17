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Мужчина в одних трусах попытался попасть в одно из зданий Минобороны в Москве

Происшествия
Мужчина в одних трусах попытался попасть в одно из зданий Минобороны в Москве

Житель Москвы задержан при попытке попасть на территорию здания Минобороны РФ на Енисейской улице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Охранники здания научно-исследовательского испытательного центра железнодорожных войск задержали 46-летнего мужчину, который был в одних трусах. Объяснить мотивы своего поступка он не смог.

Подозрительного мужчину передали полицейским. На данный момент не уточняется, находился ли он в адекватном состоянии.

Ранее неадекватный мужчина с пистолетом попытался проникнуть на территорию главного здания Минобороны России в Москве. После оперативного задержания его допросили, но мотив своего поступка нарушитель объяснить не смог.
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