Мужчина в одних трусах попытался попасть в одно из зданий Минобороны в Москве

Житель Москвы задержан при попытке попасть на территорию здания Минобороны РФ на Енисейской улице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Охранники здания научно-исследовательского испытательного центра железнодорожных войск задержали 46-летнего мужчину, который был в одних трусах. Объяснить мотивы своего поступка он не смог.
Подозрительного мужчину передали полицейским. На данный момент не уточняется, находился ли он в адекватном состоянии.
Ранее неадекватный мужчина с пистолетом попытался проникнуть на территорию главного здания Минобороны России в Москве. После оперативного задержания его допросили, но мотив своего поступка нарушитель объяснить не смог.