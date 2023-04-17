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США используют территорию Эстонии для переброски техники на военные учения НАТО в Финляндии

Армия
США используют территорию Эстонии для переброски техники на военные учения НАТО в Финляндии

США перебросят военную технику через территорию Эстонии для последующего ее участия в военных учениях НАТО под названием Arrow 23 в Финляндии. Об этом сообщило посольство Соединенных Штатов в Талине.

Через территорию Эстонии пройдет практически целый бронетанковый общевойсковой батальон с машинами Abrams и БМП Bradley. Сейчас данные соединений располагаются в Литве.

«Боевая группа батальона 2-й бронетанковой бригады армии США проведет операции по переправке техники через Эстонию, а затем отправит ее на пароме через порт Таллина в Хельсинки. В Финляндии пройдут учения Arrow 23», — говорится в сообщении посольства.

Ранее корабли Тихоокеанского флота России провели боевые стрельбы в рамках учений Японском море. Помимо этого они совершили тактические маневры.
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