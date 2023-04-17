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Генпрокуратура Армении сообщила об аресте военных из Азербайджана за незаконное пересечение границы

Происшествия
Генпрокуратура Армении сообщила об аресте военных из Азербайджана за незаконное пересечение границы

Суд Армении установил арестованным азербайджанским военнослужащим меру пресечения в виде ареста, сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры страны.

Отмечается, что военным Азербайджана предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы, а также провозе оружия и боеприпасов. Омбудсмен республики Анаит Манасян посетила арестованных и разъяснила им предъявленные обвинения и права.

«Решением суда в отношении Агшина Бабирова и Хусейна Ахундова применена мера пресечение в виде ареста», — сообщили в ведомстве.

Ранее на границе двух стран произошла очередная перестрелка. В МИД Армении сообщили, что несколько военнослужащих погибли.
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