Генпрокуратура Армении сообщила об аресте военных из Азербайджана за незаконное пересечение границы

Суд Армении установил арестованным азербайджанским военнослужащим меру пресечения в виде ареста, сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры страны.
Отмечается, что военным Азербайджана предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы, а также провозе оружия и боеприпасов. Омбудсмен республики Анаит Манасян посетила арестованных и разъяснила им предъявленные обвинения и права.
«Решением суда в отношении Агшина Бабирова и Хусейна Ахундова применена мера пресечение в виде ареста», — сообщили в ведомстве.
Ранее на границе двух стран произошла очередная перестрелка. В МИД Армении сообщили, что несколько военнослужащих погибли.