Певица Ольга Бузова похвасталась красивым голосом и абсолютным слухом

Российская певица Ольга Бузова признала, что у нее абсолютный слух и красивый голос. Таким наблюдением она поделилась, комментируя новый хит «Верни».
Исполнительница подчеркнула, что песня написана по мотивам стихотворений Михаила Гуцериева. Как сообщила сама Бузова, эта композиция многое для нее значит. Певица рассказала и о дальнейших планах — поклонников ждет клип на «Верни». Он будет напоминать целый фильм, где в центре сюжета будет сама артистка.
В беседе с журналистами «Комсомольской правды» она похвасталась вокальными данными. По словам специалистов, у нее есть три октавы.
«То, что у меня красивый голос и абсолютный слух – это я знала всегда», — заявила Бузова.
Стоит отметить, что ранее против певицы подали иск. ООО «Глобал Вайн» требует возместить расходы на утилизацию алкогольной продукции с изображением артистки.