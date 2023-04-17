Певица Ольга Бузова похвасталась красивым голосом и абсолютным слухом

Исполнительница подчеркнула, что песня написана по мотивам стихотворений Михаила Гуцериева. Как сообщила сама Бузова, эта композиция многое для нее значит. Певица рассказала и о дальнейших планах — поклонников ждет клип на «Верни». Он будет напоминать целый фильм, где в центре сюжета будет сама артистка.