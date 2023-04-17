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Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о прибытии главы ведомства Лаврова в Бразилию

Политика
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о прибытии главы ведомства Лаврова в Бразилию

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров прибыл в Бразилию с рабочим визитом. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел страны Мария Захарова.

Самолет политика приземлился в зарубежном аэропорту в понедельник в 07:00 по местному времени. При этом Захарова опубликовала в своем Telegram-канале первые кадры после прилета Лаврова в крупнейшую страну Южной Америки.

Ранее стало известно, что латиноамериканское турне главы МИД РФ продлится с 17 по 21 апреля. После Бразилии он отправится в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу.
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