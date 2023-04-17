Три марийские деревни объединят с соседними поселениями

В Марий Эл станет на три деревни меньше. Комитет по социальному развитию Государственного собрания республики принял решение об объединении небольших населенных пунктов с соседними селами.
Речь идет о деревнях Елагино, Челыкино и Тодымваж. Первые две находятся в Волжском районе. Они войдут в состав села Эмеково, сообщает ИА «МедиаПоток». Третья расположена в Горномарийском районе. Она станет частью поселения Запольные Пертнуры.
Во всех трех случаях вопросы объединения населенных пунктов обсуждались с жителями деревень на общих собраниях. Инициативы местных жителей были поддержаны социальным комитетом, а проекты постановлений были направлены в другие профильные комитеты. Если они получат одобрение, то вопрос объединения деревень будет окончательно решен на 36-й сессии Государственного собрания Республики Марий Эл.