Оперативники обнаружили три тайника с оружием в Ингушетии

Оперативники изучили местность в Малгобекском районе, где были задержаны террористы. В доме одного из подозреваемых, Лечи Коттоева, оперативники нашли гранату РГД-5 с запалом и несколько патронов. А на ферме Коттоевых на окраине города Малогбек откопали заряженный РПГ-22 и цинк с 400 патронами. Рядом стояли запененные оцинкованные ведра с самодельными взрывными устройствами мощностью по шесть кг тротила каждое. Их на месте уничтожили, подорвав.