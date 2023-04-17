Оперативники обнаружили три тайника с оружием в Ингушетии

Сотрудники правоохранительных органов нашли три тайника с оружием и боеприпасами, которые сделали преступники, напавшие на пост ДПС «Волга-14» 27 марта. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Оперативники изучили местность в Малгобекском районе, где были задержаны террористы. В доме одного из подозреваемых, Лечи Коттоева, оперативники нашли гранату РГД-5 с запалом и несколько патронов. А на ферме Коттоевых на окраине города Малогбек откопали заряженный РПГ-22 и цинк с 400 патронами. Рядом стояли запененные оцинкованные ведра с самодельными взрывными устройствами мощностью по шесть кг тротила каждое. Их на месте уничтожили, подорвав.
В одном километре от фермы обнаружили последний схрон. Там было спрятано около трех тысяч патронов разного калибра, в том числе бронебойные.
Хозяин ранчо Коттоев и его подельники сейчас находятся в СИЗО. Следователи рассчитывают узнать от подозреваемых, для чего готовился этот арсенал.
Ранее были ликвидированы четверо нападавших на полицейских в Ингушетии.