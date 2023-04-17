Политолог Владимир Корнилов: вскоре Китай безусловно поддержит Россию в военном плане

Напомним, генерала Ли Шанфу утвердили на посту главы Минобороны Китая по итогам парламентской сессии КПК в марте этого года. Ранее он занимал посты директора космодрома «Сичан», замкомандующего Силами стратегического обеспечения НОАК, а в 2017–2022 годах возглавлял Департамент подготовки войск Центрального военного совета Китая. В 2018-м Минфин США ввел санкции против этого департамента и лично Ли Шанфу за военное сотрудничество с Россией. Поводом стала покупка у РФ истребителей Су-35 и комплексов С-400