Политолог Владимир Корнилов: вскоре Китай безусловно поддержит Россию в военном плане

Накануне в Москву с визитом прибыл глава Минобороны Китая Ли Шанфу, против которого США в 2018-м ввели санкции за сотрудничество с Россией. По мнению политолога Владимира Корнилова, этот визит сам по себе означает, что военное сотрудничество двух держав укрепляется, но не афишируется.
17 апреля военная делегация Китая во главе с министром обороны, генерал-полковником Ли Шанфу посетила Военную академию Генштаба ВС РФ. По данным Минобороны, китайские гости ознакомилась со структурой военного вуза, организацией учебного процесса, учебно-материальной базой и особенностями обучения иностранных военнослужащих. Как сообщили в Минобороны РФ, российское ведомство положительно оценило возможность увеличения набора слушателей из КНР. Уже осенью более 20 старших офицеров из Китая начнут обучение на специальном факультете академии.
Напомним, Ли Шанфу прибыл в Москву по приглашению российского коллеги Сергея Шойгу, его визит продлится с 16 по 19 апреля. Ранее он провел рабочую встречу с президентом Владимиром Путиным в Кремлевском дворце.
«У нас крепкие отношения, они превосходят союзы времен "холодной войны", и не направлены против третьих стран. Мы активно развиваем сотрудничество в практических областях, и наши отношения уже вступили в новую эпоху», — сказал министр на встрече с президентом Путиным.
Ли Шанфу также отметил, что отношения между Россией и КНР насчитывают более 70 лет, и обе страны «понимают ту ответственность, которая лежит на них».
Как сообщил ФАН российский политолог Владимир Корнилов, Запад сам толкает две державы к более тесному военному сотрудничеству.
«Мы видим, что на Украине при активной поддержке западных СМИ сейчас вовсю разгоняют тему о том, что Китай уже якобы "вовсю сотрудничает с Россией в военном плане". Также Киев громко, на весь мир заявляет, что китайские комплектующие все чаще находят в российских дронах, которые атакуют критически важные объекты на Украине. Весь этот шум, тем не менее, не мешает двум странам укреплять взаимодействие — просто потому, что Запад сам не оставил Москве и Пекину другого выбора, кроме как работать плечом к плечу», — считает эксперт.
Аналитик отметил, что чем наглее и безапелляционнее заявления различных европейских «недополитиков» в адрес мощного Китая о том, что они «не позволят Пекину оказывать военную помощь РФ», тем скорее они толкнут КНР к более открытому и прямому сотрудничеству с Москвой.
«Возможные поставки летального оружия из КНР в Россию, или его элементов, будут зависеть, в том числе, и от итогов нынешнего визита главы Минобороны Китая в Москву. Думаю, предусмотрительные китайцы недаром назначили на этот пост человека, против которого и так уже введены западные санкции. Мы знаем, что на официальном уровне вопросы военных поставок между Москвой и Пекином не обсуждаются, но это не означает, что на самом деле в этой сфере ничего не происходит. Думаю, здесь не стоит "бежать впереди паровоза", и делать какие-то конкретные предположения, мешая переговорам на такую чувствительную тему, как военная поддержка РФ», — заключил Корнилов.
Напомним, генерала Ли Шанфу утвердили на посту главы Минобороны Китая по итогам парламентской сессии КПК в марте этого года. Ранее он занимал посты директора космодрома «Сичан», замкомандующего Силами стратегического обеспечения НОАК, а в 2017–2022 годах возглавлял Департамент подготовки войск Центрального военного совета Китая. В 2018-м Минфин США ввел санкции против этого департамента и лично Ли Шанфу за военное сотрудничество с Россией. Поводом стала покупка у РФ истребителей Су-35 и комплексов С-400